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Хет-трик Найта и шат-аут Грубеца помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»

Хет-трик Найта и шат-аут Грубеца помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
26 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Найт (Буше, Емелин) – 11:18' (5x5)   2:0 Найт (Покка, Шарипзянов) – 17:19' (5x5)   3:0 Чинахов (Береглазов) – 55:03' (5x5)   4:0 Найт (Грубец) – 56:28' (en)

На 12-й минуте Корбан Найт вывел «ястребов» вперёд. Спустя 6 минут, в концовке периода, Найт увеличил преимущество омичей до двух шайб. Ассистентами выступили Вилле Покка и Дамир Шарипзянов. На 55-й минуте Егор Чинахов забил третий гол, пробив Василия Кошечкина кистевым броском. Через минуту Найт оформил хет-трик. Голкипер «ястребов» Шимон Грубец отразил все броски по воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Авангард вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча состоится в Магнитогорске 28 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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