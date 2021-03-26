Хет-трик Найта и шат-аут Грубеца помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 12-й минуте Корбан Найт вывел «ястребов» вперёд. Спустя 6 минут, в концовке периода, Найт увеличил преимущество омичей до двух шайб. Ассистентами выступили Вилле Покка и Дамир Шарипзянов. На 55-й минуте Егор Чинахов забил третий гол, пробив Василия Кошечкина кистевым броском. Через минуту Найт оформил хет-трик. Голкипер «ястребов» Шимон Грубец отразил все броски по воротам.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, Авангард вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча состоится в Магнитогорске 28 марта.
- 26 марта 2021
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