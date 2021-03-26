Хартли — о неизменённом составе после 1:7: давно понял, что парням надо давать второй шанс

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:0, 3-2).



«По-настоящему командная работа, огромный труд ребята показали. Не сомневался в характере парней, они снова это доказали. Важно, что забили первыми, затем защитники блокировали броски, Грубец провёл великолепный матч.



Не изменил состав после разгромного поражения потому, что я был доволен своей командой. Я давно тренирую, в моей карьере были и выигранные, и проигранные важные матчи, и я понял, что парням нужно давать второй шанс. Сегодня то доверие, которое я к ребятам испытываю, они полностью оправдали.



Почему наша серия проходит так непредсказуемо? Это хоккей, именно поэтому серия длится до четырёх побед. После 60 матчей регулярки разница между нами и «Магниткой» составляла лишь три очка, поэтому в нашей серии всё решают мелочи. Сегодня просто мы были лучшей командой. Меня абсолютно не волнует счёт на табло или личная статистика. Главное — это собрать четыре победы, я приму любую.



Мы всегда проповедуем скоростной хоккей, именно за счёт этого встреча становится интересной и зрелищной. Мы смогли сегодня сгладить небольшие негативные моменты, и соперник ими воспользоваться не сумел. Мы ловили «Магнитку» на контратаках, здорово прессинговали, получился классный силовой и скоростной хоккей», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хет-трик Найта и шат-аут Грубеца помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»