Шипачёв: своё не забиваем – нам забивают. «Динамо» не хватило мастерства

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи и серии со СКА (0:4, 1-4).



«Разбирали СКА, но по итогу получилось, что не смогли забить. Своё не забиваем — потом нам забивают. Мы не забивали свои хорошие моменты — и нас за это наказывали. Во втором матче я выходил в ноль, не забил, а потом СКА получил большинство и забил свой гол. Не забивая свои моменты, нельзя победить. Вратарь соперника отбивал всё — значит, у нас не хватило мастерства.

СКА играл так, как и играл весь сезон. И мне не показалось, что мы куда-то бежали в атаку. Да, когда проигрывали в счёте, мы пытались бежать в атаку, но в остальном играли то первым номером, то в откат. Димки Кагарлицкого, конечно, не хватало, но без него другие ребята должны были пользоваться своим шансом», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.