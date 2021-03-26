Брагин: в первой серии СКА понял, что такое плей-офф. С «Динамо» сделали правильные выводы

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи и серии с московским «Динамо» (4:0, 4-1).
«Было понятно, что «Динамо» некуда отступать, они начали активно, но гол в раздевалку дал нам эмоций и подпортил им настроение. Мы неплохо сыграли второй и третий период и довели до победы. Отмечу болельщиков, которые здорово поддерживали нас и здесь, и в Москве. Аура Ледового дворца положительно влияла на нашу психологию. Рад, что прошли серьёзного соперника.
В первой серии ребята начала понимать, что такое плей-офф. После первого поражения с «Динамо» сделали правильный выводы, определились с составом и пошли с ним дальше.
Со второй встречи мы добавили в самоотдаче, агрессии. Перестроились в плане тактики. Благодарен ребятам за то, что они сделали то, что мы просили. С Шипачёвым надо было играть плотно и агрессивно. Мы с этим справились.
Большинство — это техника и мастерство. Тщательно работали над ним, разбирали после каждой встречи. Это дало результат.
Матч складывается из разных ситуаций. При счёте 3:0 мы попросили ребят сыграть не строже, а правильно. Так довели матч до победы.
Рад за четвёртое звено, особенно за Каменева. И Швец-Роговой, и Женя Тимкин хорошо дополняют друг друга, У них хорошая химия», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 марта 2021
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