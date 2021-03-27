Ковальчук поздравлял Грубеца, Плотников размахивал клюшкой. Яркие фото победы «Авангарда»

26 марта в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 12-й минуте Корбан Найт вывел «ястребов» вперёд. Спустя шесть минут, в концовке периода, Найт увеличил преимущество омичей до двух шайб. Ассистентами выступили Вилле Покка и Дамир Шарипзянов. На 55-й минуте Егор Чинахов забил третий гол, пробив Василия Кошечкина кистевым броском. Через минуту Найт оформил хет-трик. Голкипер «ястребов» Шимон Грубец отразил все броски по воротам.
Таким образом, Авангард вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча состоится в Магнитогорске 28 марта.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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