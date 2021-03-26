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Пашнин: каждый игрок «Металлурга» мог стать героем, но мы не реализовали моменты

Пашнин: каждый игрок «Металлурга» мог стать героем, но мы не реализовали моменты
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин подвёл итоги матча с «Авангардом» (0:4, 2-3).

«Хороший матч плей-офф с обеих сторон. Мы перебросали «Авангард», но они много сблокировали, а мы свои моменты не реализовали. Каждый из нас мог перевернуть сегодня встречу, забив одну шайбу, каждый мог стать героем. В плей-офф надо реагировать на пропущенные голы. Проигранные вбрасывания — это мелочи, из которых получается результат. Илья Воробьёв всё правильно сказал.

Все старались идти вперёд сегодня, и я не исключение. Пытался помочь команде. Повторюсь, много моментов было, но не смогли реализовать. Непредсказуемая серия у нас? Если честно, по матчу так не сказать. По счетам да, есть полярность, но всё так или иначе решают мелочи», — передаёт слова Пашнина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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