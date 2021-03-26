Ожиганов — о серии с «Динамо»: СКА и в первом матче доминировал

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи и серии с московским «Динамо» (4:0, 4-1).
«Несмотря на результат первого матча, были уверены в своих силах. Мы и в первом матче доминировали, просто был плохой результат. Дальше убирали ошибки, которые мешали нам играть.
Что изменилось по сравнению с регуляркой? Стали перепрыгивать «забор» на синей линии. Второе — прибавили в игре под чужими воротами. В сезоне проиграли пятак, из-за этого не могли забить. У нас появилась строгость в средней зоне. Плюс в меньшинстве — ребята, красавцы — пластались, не давали ничего сделать.
Выделять либо Хелльберга, либо оборону неправильно. Всё в совокупности. Когда все работают на сто процентов — всё получается», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 марта 2021
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