Найт — о хет-трике: это лишь приятная награда за выполнение роли, которую требует команда

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:0, 3-2), а также прокомментировал свой хет-трик.



«Очень важная победа. Мы хотели отыграться после прошлого поражения, и у нас получилось реабилитироваться. Все сработали отлично. У меня не было никакого особенного настроя сегодня. Наши звенья подстроены под соответствующие сочетания противника. Мы просто выполняем ту роль, которую требует команда, а хет-трик — это приятная награда.



Для нас главное было забыть 1:7, перезагрузиться, выйти заряженными. Считаю, нам это удалось. Действительно, было приятно, что мы вышли тем же составом, что и в последней встрече в Магнитогорске. Хартли показал, что доверяет нам, и мы его не подвели», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хет-трик Найта и шат-аут Грубеца помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»