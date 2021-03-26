Найт — о хет-трике: это лишь приятная награда за выполнение роли, которую требует команда

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:0, 3-2), а также прокомментировал свой хет-трик.
«Очень важная победа. Мы хотели отыграться после прошлого поражения, и у нас получилось реабилитироваться. Все сработали отлично. У меня не было никакого особенного настроя сегодня. Наши звенья подстроены под соответствующие сочетания противника. Мы просто выполняем ту роль, которую требует команда, а хет-трик — это приятная награда.
Для нас главное было забыть 1:7, перезагрузиться, выйти заряженными. Считаю, нам это удалось. Действительно, было приятно, что мы вышли тем же составом, что и в последней встрече в Магнитогорске. Хартли показал, что доверяет нам, и мы его не подвели», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 марта 2021
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