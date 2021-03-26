Емелин: игроки «Авангарда» будут ловить шайбы столько, сколько нужно. Это желание победить

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:0, 3-2).



«После неудачного матча нам надо было реабилитироваться, обдумать свою игру. Мы смогли почистить ошибки в обороне и забить свои голы. После той встречи мы сразу же поговорили в раздевалке. Неважно, с каким счётом ты проиграл, главное — счёт в серии. Быстро забыли ту встречу.



Будем ловить шайбы столько, сколько нужно будет. Это не привычка, а желание победить, каждый игрок «Авангарда» вносит в победу тот вклад, который может внести.



Думаю, в Магнитогорске будет совершенно другой матч. Там всё начнётся заново, так что прошедшую встречу нам тоже нужно побыстрее забыть», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хет-трик Найта и шат-аут Грубеца помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»