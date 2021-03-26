«Баффало» обменял Эрика Стаала в «Монреаль». У него "-20" после 32 матчей
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Эрик Стаал обменян в «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте «Хабс».
За 36-летнего форварда «клинки» получат право выбора в 3-м и 5-м раундах драфта-2021.
36-летний Стаал был обменян «Миннесотой Уайлд» в «Баффало» в межсезонье. Его контракт с зарплатой в $ 3,25 млн действует до конца сезона.
В этом регулярном чемпионате форвард принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач при показателе полезности «-20».
Эрик Стаал провёл большую часть карьеры в «Каролине Харрикейнз», которая выбрала его на драфте 2003 года под общим вторым номером. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2006-м.
Форвард «Баффало» Эрик Стаал может вернуться в «Каролину»
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