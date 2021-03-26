Голкипер «Бостона» Туукка Раск пропустит два матча из-за травмы

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск будет отсутствовать как минимум в двух матчах из-за травмы верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Раск сыграл один период во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая была сыграна в ночь с 25 на 26 марта, прежде чем покинуть площадку. Раск отразил все шесть бросков по воротам. Его заменил Ярослав Галак, который пропустил четыре гола после 18 бросков. «Бостон» потерпел поражение в овертайме со счётом 4:3.
Таким образом, Раск не сыграет в ближайших встречах с «Нью-Джерси Девилз». Матчи запланированы на ночь с 28 на 29 марта и с 30 на 31 марта (по московскому времени).
В нынешнем сезоне голкипер провёл 22 матча, в которых пропустил 35 шайб. В среднем за матч Раск отражал 90,7% бросков. Коэффициент надёжности составил 2.40.
Напомним, Раск не играл с 7 марта, когда получил травму в концовке встречи с «Нью-Джерси». Матч закончился победой «мишек» со счётом 1:0.
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