Овечкин с передачи Кузнецова открыл счёт в матче с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Результативной передачей отметился ещё один россиянин Евгений Кузнецов. Для Овечкина это 16-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 12 результативных передач.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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