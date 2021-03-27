«Анахайм» без Волкова на выезде обыграл «Сент-Луис». У Тарасенко – «-2»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» на своём льду принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт в начале 2-го периода – отличился форвард «Анахайма» Сэм Стил. К концу периода хоккеисты «Дакс» удвоили преимущество благодаря шайбе нападающего Макса Джонса. В заключительном игровом отрезке гол Райана О'Райлли помог «Сент-Луису» сократить отставание в счёте, а на последних минутах матча «Анахайм» дважды поразил пустые ворота соперников, по шайбе записали на свой счёт Дерек Грант и Рикард Ракель – 4:1 в пользу «Дакс».

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 15 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-2».

Напомним, что в четверг, 25 марта, в «Анахайм Дакс» был обменян 23-летний российский форвард Александр Волков, выступавший за «Тампа-Бэй Лайтнинг». В этой встрече с «Сент-Луисом» его дебют не состоялся.