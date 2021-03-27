Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Анахайм» без Волкова на выезде обыграл «Сент-Луис». У Тарасенко – «-2»

«Анахайм» без Волкова на выезде обыграл «Сент-Луис». У Тарасенко – «-2»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» на своём льду принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт в начале 2-го периода – отличился форвард «Анахайма» Сэм Стил. К концу периода хоккеисты «Дакс» удвоили преимущество благодаря шайбе нападающего Макса Джонса. В заключительном игровом отрезке гол Райана О'Райлли помог «Сент-Луису» сократить отставание в счёте, а на последних минутах матча «Анахайм» дважды поразил пустые ворота соперников, по шайбе записали на свой счёт Дерек Грант и Рикард Ракель – 4:1 в пользу «Дакс».

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 15 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-2».

Напомним, что в четверг, 25 марта, в «Анахайм Дакс» был обменян 23-летний российский форвард Александр Волков, выступавший за «Тампа-Бэй Лайтнинг». В этой встрече с «Сент-Луисом» его дебют не состоялся.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Стил (Сильверберг) – 22:23' (5x5)   0:2 Джонс (Гецлаф) – 39:07' (5x5)   1:2 О'Райлли (Сканделла, Крюг) – 50:50' (6x5)   1:3 Грант (Фаулер) – 58:57' (en)   1:4 Ракелль – 59:55' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021