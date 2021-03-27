Вратарь «Анахайма» совершил невероятное спасение коньком после броска Тарасенко

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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» на своём льду принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

27-летний американский голкипер «Анахайма» Джон Гибсон совершил невероятное спасение коньком после мощного кистевого броска российского нападающего «Блюз» Владимира Тарасенко, который посылал шайбу точно под перекладину ворот.

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Отметим, что уверенная игра Гибсона помогла «Анахайму» одержать победу над «Сент-Луисом». На счету голкипера 33 отражённых броска из 34. В свою очередь, Тарасенко не может забросить уже в седьмой игре кряду – в этом матче на его счету шесть бросков в створ и два силовых приёма.