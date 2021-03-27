Овечкин единолично занял 4-е место в истории НХЛ по количеству игр с более чем одним голом

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский нападающий и капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом матче оформил дубль. Как сообщается в «твиттере» Sportsnet, для хоккеиста это стало 148-м случаем в карьере за океаном, когда он забрасывал более одной шайбы за матч.
По этому показателю Овечкин разделял четвёртое место в лиге с Горди Хоу, а теперь занимает эту строчку единолично. Первое место по количеству матчей с более чем одной заброшенной шайбой занимает Уэйн Гретцки — на его счету 189 таких игр. На втором месте Брэтт Халл — 158 игр, на третьем — Марио Лемье со 154 матчами.
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