«Ребята, я в шоке!» Жену российского хоккеиста «Анахайма» высадили из самолёта

Вероника Волкова, жена 23-летнего российского хоккеиста Александра Волкова, который недавно в результате обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал игроком «Анахайм Дакс», рассказала историю, приключившуюся с ней в США.
«Всем привет! У меня произошла просто шоковая история. Мы должны были улетать сегодня утром вместе с собакой. Вчера мы всё сделали, купили билет, оформили собаку в салон. Сегодня приехали, всё прошли. До нас всё время докапывался какой-то дядька, что собака обязательно должна быть в переноске. Мы сказали, что в самолёте её и посадим в переноску. Суть в том, что он замечательно сидит в переноске, но переноска должна быть чуть приоткрыта, чтобы ты его гладил и он не так нервничал.
Ко мне начали подходить стюардессы и говорить: «Вы сидите в первом классе, люди жалуются». Я говорю: «Но это ваши правила. Вы сказали, что переноску надо закрыть. Собака, конечно, начала орать».
Они сказали: «Так как люди жалуются, по правилам нашей авиакомпании собака в переноске должна сидеть молча. Либо она не полетит. Или не полетите вы вдвоём».
Ребята, я в шоке! Я просто в шоке от всего сложившегося, увиденного и услышанного. Конечно, я там просто расплакалась. Я до сих пор, честно говоря, не очень пришла в себя. Пока не знаю, что делать. Лететь нам надо. С этими правилами, насколько мы поняли, никак не поспоришь. Надеюсь, как-нибудь мы это сможем решить. Многие мне написали про успокоительные. Конечно, я ему давала успокоительные. Но он очень боится закрытых переносок, и от этого происходит вот такой собачий нервяк.
Иногда и люди в разных состояниях летают, что-то при мне никто их не высаживал. Очень сложно было психологически. Все так на меня смотрели, когда меня выводили, будто я сделала что-то… Обидно и за себя, и за собаку. Он у меня маленький и очень добрый. Просто перенервничал. А тут такое…» — сообщила Волкова в своём телеграм-канале.
- 27 марта 2021
-
07:33
-
06:59
-
06:20
-
05:53
-
05:37
-
04:57
-
04:46
-
04:34
-
02:25
- 26 марта 2021
-
23:32
-
23:10
-
22:57
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:37
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:16
-
22:14
-
22:05
-
22:01
-
21:48
-
21:44
-
21:19
-
20:56
-
20:47
-
20:29
-
20:13
-
19:45
-
19:39
-
19:26
-
18:39
-
18:35