«Ребята, я в шоке!» Жену российского хоккеиста «Анахайма» высадили из самолёта

Вероника Волкова, жена 23-летнего российского хоккеиста Александра Волкова, который недавно в результате обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал игроком «Анахайм Дакс», рассказала историю, приключившуюся с ней в США.

«Всем привет! У меня произошла просто шоковая история. Мы должны были улетать сегодня утром вместе с собакой. Вчера мы всё сделали, купили билет, оформили собаку в салон. Сегодня приехали, всё прошли. До нас всё время докапывался какой-то дядька, что собака обязательно должна быть в переноске. Мы сказали, что в самолёте её и посадим в переноску. Суть в том, что он замечательно сидит в переноске, но переноска должна быть чуть приоткрыта, чтобы ты его гладил и он не так нервничал.

Ко мне начали подходить стюардессы и говорить: «Вы сидите в первом классе, люди жалуются». Я говорю: «Но это ваши правила. Вы сказали, что переноску надо закрыть. Собака, конечно, начала орать».

Они сказали: «Так как люди жалуются, по правилам нашей авиакомпании собака в переноске должна сидеть молча. Либо она не полетит. Или не полетите вы вдвоём».

Ребята, я в шоке! Я просто в шоке от всего сложившегося, увиденного и услышанного. Конечно, я там просто расплакалась. Я до сих пор, честно говоря, не очень пришла в себя. Пока не знаю, что делать. Лететь нам надо. С этими правилами, насколько мы поняли, никак не поспоришь. Надеюсь, как-нибудь мы это сможем решить. Многие мне написали про успокоительные. Конечно, я ему давала успокоительные. Но он очень боится закрытых переносок, и от этого происходит вот такой собачий нервяк.

Иногда и люди в разных состояниях летают, что-то при мне никто их не высаживал. Очень сложно было психологически. Все так на меня смотрели, когда меня выводили, будто я сделала что-то… Обидно и за себя, и за собаку. Он у меня маленький и очень добрый. Просто перенервничал. А тут такое…» — сообщила Волкова в своём телеграм-канале.