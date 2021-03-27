Овечкин забил 10 голов в последних 10 матчах. До этого он забросил семь шайб в 19 играх

Александр Овечкин оформил дубль в матче c «Нью-Джерси Дэвилз». Первая шайба россиянина стала победной для команды в этом матче. С учётом сегодняшнего матча капитан «Вашингтона» забил 10 голов в последних 10 матчах. Столичные разгромили «дьяволов» со счётом 4:0.
В погоне за званием лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ Овечкин сократил отставание от лидеров сезона — Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса — до четырёх шайб.
Напомним, в матче 26 марта между сегодняшними соперниками Александр Овечкин забросил шайбу и сравнял счёт в матче. Матч проходил на «Кэпитал Уан-Арене» (Вашингтон, США) и завершился победой столичных в основное время со счётом 4:3.
В нынешнем сезоне Овечкин провёл 29 матчей, забросил 17 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 29 очков.
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