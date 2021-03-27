Шири: каждый бросок Овечкина представляет опасность

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири после матча с «Нью-Джерси Дэвилз» поделился мнением о текущей результативности капитана команды Александра Овечкина, сообщает официальный сайт НХЛ



В последних 10 матчах на счету россиянина 10 шайб. В игре с «Дэвилз» игрок сделал дубль.



«Это и правда впечатляет. Мне кажется, он принял близко к сердцу слова о том, что он плохо начал сезон. Сейчас он, вероятно, один из самых горячих ребят в лиге. Каждый его бросок представляет опасность. И просто удивительно, как много шансов он получает и сколько голов забивает», — сказал Шири.

Напомним, дубль форварда «Вашингтона» помог команде одержать победу над «Нью-Джерси Дэвилз». В нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 29 матчей, забросил 17 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 29 очков.