Марк Шайфли вышел на 4-ое место по сезонам с 40+ набранных очков в истории «Виннипега»
Как сообщил «Твиттер» StatsCentre, Марк Шайфли вышел на 4-ое место по сезонам с 40+ набранных очков в истории «Виннипег Джетс».
Шайфли проводит свой десятый сезон в команде. Из них 7 раз он выбивал по 40 и больше очков за сезон.
В 2011 году Шайфли был выбран в 1 раунде под общим 7-м номером клубом «Виннипег Джетс». Всю свою карьеру в Национальной Хоккейной Лиге Марк Шайфли провёл в цветах данного клуба.
На международном уровне, в составе сборной Канады становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2012 году, проходившего в Калгари и Эдмонтоне (Канада). Также выиграл золото взрослого чемпионата мира в 2016 году в России и стал серебряным призером чемпионата мира 2017, проходившего в Германии и Франции.
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