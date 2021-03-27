Алексей Протас приступил к тренировкам в фарм-клубе «Вашингтона»

Как сообщает «твиттер» Belarushockey, Алексей Протас приступил к тренировкам в составе фарм-клуба столичной команды «Херши Беарс».
Белорусский нападающий отбыл двухнедельный карантин, после чего благополучно приступил к тренировкам в составе команды.
Напомним, в текущем сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.
11 ноября 2020 года в матче с «Сибирью» Алексей Протас забросил свою пятую шайбу за сезон. Данная шайба позволила ему побить рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.
«Динамо» Минск заняло седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф клуб в пяти матчах уступил питерскому СКА в первом раунде и досрочно завершил выступление в этом сезоне КХЛ.
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