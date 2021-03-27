Ильенко: права на ошибку у «Локомотива» больше нет

Нападающий ярославского «Локомотива» Артём Ильенко поделился своими мыслями о своей игре и серии против ЦСКА.

«В пятом матче, как мы и ожидали, ЦСКА начал активно первый период. Они сразу побежали, хотели забить первыми. У них это получилось. Не скажу, что там обошлось без везения, но это хоккей. Плюс удаления подкосили игру.

Второй период начали хорошо. Было много удалений, одно смогли реализовать, но сразу же пропустили ненужный гол. Были моменты, могли забить и уйти в дополнительное время, но не получилось. Права на ошибку больше нет, но серия не закончена, едем в Ярославль дальше биться за выход в финал конференции.

Каждая игра разная. В конечном счёте всё равно главное — результат. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо держать максимальную концентрацию и стараться победить в каждой игре», — приводит слова Ильенко информационный портал «Известия».