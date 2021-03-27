Знарок — один из претендентов на пост тренера «Динамо». Он встречался с руководством клуба

Российские тренеры Олег Знарок и Алексей Кудашов являются главными претендентами на должность главного тренера московского «Динамо», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Вчера, 26 марта, «Динамо» завершило выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в серии второго раунда плей-офф СКА (1-4). Перед тренерским штабом Владимиром Крикуновым стояла задача вывести команду минимум в финал Кубка Гагарина. После невыполнения задачи на сезон Крикунов практически наверняка покинет «Динамо» по истечении контракта.

На этой неделе «Спартак» проинформировал о решении не продлевать контракт с тренерским штабом Знарка. «Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4). На этой неделе Знарок дважды посетил матч «Динамо» со СКА, где провёл встречи с руководством клуба.