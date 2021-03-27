Кессел забил 382 гола в 1100 матчах в НХЛ. Среди действующих игроков рекорд у Овечкина

В своём 1100-м матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел забросил свою 382-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Только три игрока забросили больше шайб за такой же период времени – Александр Овечкин (669 шайб), Эрик Стаал (397) и Патрик Марло (383).

Напомним, Кессел забросил шайбу в большинстве в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Матч проходил на «Хила Ривер-Арена» (Глендейл, США) и завершился победой «Аризоны Койотс» со счётом 5:2. В составе победителей шайбами, помимо Кессела, отметились Кристиан Дворак, записавший на свой счёт дубль, Ник Шмальц и Драйден Хант. В составе «акул» заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл и Патрик Марло.

Следующий матч «Аризона» проведёт 28 марта. Соперником «койотов» вновь станут «акулы» из Сан-Хосе.