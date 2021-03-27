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Лекомцев — о плей-офф КХЛ: самый большой сюрприз для меня — четыре матча в «зелёном дерби»

Лекомцев — о плей-офф КХЛ: самый большой сюрприз для меня — четыре матча в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0
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Капитан «Югры» и экс-защитник 11 клубов КХЛ Иван Лекомцев поделился мыслями насчёт ситуации в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Я много играл в КХЛ, и сейчас расписание позволяет следить за розыгрышем Кубка Гагарина. Самый большой сюрприз для меня как бывшего защитника «Салавата Юлаева» — лишь четыре матча в «зелёном дерби». Тут надо брать пример с «Ак Барса», который в роли регулярного чемпиона Востока в плей-офф только добавил — сыграл персонально с ударным звеном Уфы, выиграл всю борьбу.

Также мне интересна серия «Авангарда» и «Магнитки». Провёл в Омске хорошие годы, после 1:7 в Магнитогорске за «ястребов» огорчился. Впрочем, в этой серии изначально не было фаворита, а «Металлург» имеет преимущество в кубковом опыте», — приводит слова Лекомцева интернет-портал Russia-hockey.

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