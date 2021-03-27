«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» шесть раз подряд. Лучше была серия только с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в шестой раз подряд. Примечателен тот факт, что все победы были одержаны в основное время. Как сообщает пресс-служба НХЛ, эта победная серия стала второй в истории клуба в матчах с одним и тем же соперником. На первом месте — серия с «Оттавой Сенаторз», которая достигла восьми матчей и оборвалась 5 октября 2017 года.

Напомним, что «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» со счётом 4:0. В составе победителей дважды отличился Александр Овечкин и ещё по разу забивали Никлас Бекстрём и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Илья Самсонов отразил 24 броска, оформив шат-аут.

Следующая встреча «Вашингтона» и «Нью-Джерси» состоится 3 апреля. После чего команды сыграют между собой 4 апреля. Обе встречи пройдут в Ньюарке, на домашнем стадионе «Нью-Джерси».