У защитника магнитогорского «Металлурга» Хольма родилась дочь

В семье защитника магнитогорского «Металлурга» Филипа Хольма произошло пополнение, сообщает официальный сайт клуба.
Супруга хоккеиста Каролина родила дочь. Девочку назвали Элли.
«Администрация, игроки и тренеры команды мастеров «Металлург», болельщики магнитогорской ледовой дружины от всей души поздравляют Филипа и Каролину с этим замечательным событием.
Пусть малышка растет здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба.
Напомним, «Металлург» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина. Соперником подопечных Ильи Воробьева стал омский «Авангард». После 5 матчей счёт в серии 3-2 в пользу омского «Авангарда». Следующий матч состоится 28 марта на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Хольм принял участие в 11 матчах, в которых он забросил две шайбы и отдал 6 передач, суммарно набрав 8 очков при показателе полезности "-1".
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