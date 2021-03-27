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У защитника магнитогорского «Металлурга» Хольма родилась дочь

У защитника магнитогорского «Металлурга» Хольма родилась дочь
Хоккей 0
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В семье защитника магнитогорского «Металлурга» Филипа Хольма произошло пополнение, сообщает официальный сайт клуба.

Супруга хоккеиста Каролина родила дочь. Девочку назвали Элли.

«Администрация, игроки и тренеры команды мастеров «Металлург», болельщики магнитогорской ледовой дружины от всей души поздравляют Филипа и Каролину с этим замечательным событием.
Пусть малышка растет здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Металлург» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина. Соперником подопечных Ильи Воробьева стал омский «Авангард». После 5 матчей счёт в серии 3-2 в пользу омского «Авангарда». Следующий матч состоится 28 марта на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Хольм принял участие в 11 матчах, в которых он забросил две шайбы и отдал 6 передач, суммарно набрав 8 очков при показателе полезности "-1".

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