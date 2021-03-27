У защитника магнитогорского «Металлурга» Хольма родилась дочь

В семье защитника магнитогорского «Металлурга» Филипа Хольма произошло пополнение, сообщает официальный сайт клуба.



Супруга хоккеиста Каролина родила дочь. Девочку назвали Элли.



«Администрация, игроки и тренеры команды мастеров «Металлург», болельщики магнитогорской ледовой дружины от всей души поздравляют Филипа и Каролину с этим замечательным событием.

Пусть малышка растет здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Металлург» вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина. Соперником подопечных Ильи Воробьева стал омский «Авангард». После 5 матчей счёт в серии 3-2 в пользу омского «Авангарда». Следующий матч состоится 28 марта на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Хольм принял участие в 11 матчах, в которых он забросил две шайбы и отдал 6 передач, суммарно набрав 8 очков при показателе полезности "-1".