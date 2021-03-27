Светлаков забил «Локомотиву», выйдя со скамейки штрафников. Гол отменили

В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» в Ярославле принимает ЦСКА (0:0, идёт первый период).

На 6-й минуте нападающий «армейцев» Андрей Светлаков был удалён на две минуты за подножку. «Локомотив» не сумел реализовать численное большинство. На исходе удаления Клас Дальбек завладел шайбой и, увидев, что Светлаков выбегает со скамейки штрафников, сделал передачу подкидкой на нападающего. Тот успел догнать снаряд, вышел один на один с Эдди Паскуале и послал шайбу над его плечом.

Однако судьи после просмотра приняли решение не засчитывать этот гол, так как было зафиксировано положение вне игры.

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