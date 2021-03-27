Башкиров: это мой последний год в МХЛ, поэтому хочется напоследок хлопнуть дверью

Нападающий «Толпара» Данил Башкиров прокомментировал итоги серии розыгрыша Кубка Харламова с «Чайкой» (3-1). Форвард «Салавата» был переведён в клуб Молодёжной хоккейной лиги 25 марта. В двух матчах на его счету один гол.
«Как оценю уровень конкуренции в плей-офф МХЛ на фоне КХЛ? Конкуренция в Кубке Харламова тоже высокая, многие хоккеисты поиграли на взрослом уровне. Все бьются, стараются. Даже тяжеловато было поначалу перестроиться к молодёжному хоккею. Уровень в МХЛ очень серьёзный, надо выкладываться в каждом матче на 100 процентов и не жалеть сил.
Напугал ли я с Амировым своим присутствием хоккеистов «Чайки»? Не знаю, в их голову уже не залезть. Но, думаю, вряд ли. Парни бились, нас не боялись, играли в тело, цепляли и пытались вывести нас из себя. Мы играли спокойно, старались не отвечать.
Имело ли для нас значение, что «Толпар» 10 лет не мог попасть в полуфинал Кубка Харламова? Конечно, потому что у нас собралась очень хорошая команда. Парни в Высшей хоккейной лиге получили практику, даже в первой команде во время карантина играли. У нас все звенья работают, стараются. Масочники Игорь Карпов, Артём Горшков и Марк Андреев бьются, они молодчики, выполняют своё дело. Все выкладываются, ни к кому нет претензий.
«Толпар» ждут матчи с главным фаворитом МХЛ — московским «Динамо»? У них хорошая команда, но бояться не стоит. Нам всё по зубам. Конечно, матчи будут очень тяжёлыми, кость в кость. Остаётся только терпеть и работать, ведь это плей-офф. Это мой последний год в МХЛ, поэтому хочется напоследок хлопнуть дверью и достичь максимальных высот», — приводит слова Башкирова официальный сайт МХЛ.
- 27 марта 2021
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