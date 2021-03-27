Шестёркин займёт место в воротах «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией»

Игорь Шестёркин с первых минут будет защищать ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз», сообщается на официальной странице «синерубашечников» в «Твиттере».



Россиянин после травмы вернулся в ворота нью-йоркской команды в встрече с «Филадельфией». Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в ночь с 25 на 26 марта (по московскому времени) в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр». «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал разгромную победу со счётом 8:3. Шестёркин сделал 41 сейв после 44 бросков.



В этом сезоне Шестеркин принял участие в 16 матчах, пропуская в среднем 2,36 шайбы и отражая 92,2% бросков.



Матч «Филадельфия» — «Рейнджерс» будет сыгран сегодня, 27 марта. Старт — в 20:00 мск.

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