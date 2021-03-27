Брэд Маршан попал в протокол НХЛ по COVID-19. Сегодня у «Бостона» матч с «Баффало»
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан добавлен в список протокола НХЛ по COVID-19, сообщает репортёр The Athletic Флуто Шинзава на своей странице в «твиттере».
Cегодня, 27 марта, «Бостон» должен провести домашнюю встречу с «Баффало Сэйбрз». Старт матча запланирован на 20:00 мск.
В нынешнем сезоне 32-летний Маршан принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+9» и 24 минутах штрафного времени.
Ранее «Бостон» лишился на ближайшие два матча голкипера Тууку Раска. У финского вратаря травма верхней части тела.
Напомним, в последней встрече «Бостон» на своём льду в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4.
«Айлендерс» с Варламовым обыграли «Бостон». «Баффало» уступил в 16-й раз кряду
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