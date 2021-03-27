Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов переведён в АХЛ

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов переведён в фарм-клуб в АХЛ, сообщается на официальном сайте команды.



В этом сезоне 22-летний голкипер выступал в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев».



Ранее сообщалось, что Тарасов вернётся в Северную Америку после того, как российский клуб завершит выступление в плей-офф.



21-летний Тарасов выступал в «Салавате» на правах аренды. Уфимцы проиграли серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барсу» со счетом 0-4.



В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 11 побед и пропустил 31 шайбу, в среднем за матч отбивая 92,5% бросков. Коэффициент надёжности составил 2.07.



В плей-офф голкипер сыграл только один матч, выйдя на замену и отразив все девять бросков.



Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.

The Athletic: Даниил Тарасов вернётся в «Коламбус» после завершения сезона для «Салавата»