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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов переведён в АХЛ

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов переведён в АХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов переведён в фарм-клуб в АХЛ, сообщается на официальном сайте команды.

В этом сезоне 22-летний голкипер выступал в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что Тарасов вернётся в Северную Америку после того, как российский клуб завершит выступление в плей-офф.

21-летний Тарасов выступал в «Салавате» на правах аренды. Уфимцы проиграли серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барсу» со счетом 0-4.

В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 11 побед и пропустил 31 шайбу, в среднем за матч отбивая 92,5% бросков. Коэффициент надёжности составил 2.07.

В плей-офф голкипер сыграл только один матч, выйдя на замену и отразив все девять бросков.

Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.

The Athletic: Даниил Тарасов вернётся в «Коламбус» после завершения сезона для «Салавата»
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