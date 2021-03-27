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Светлаков: ЦСКА играл более-менее. Удаления подвели

Светлаков: ЦСКА играл более-менее. Удаления подвели
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (1:2 ОТ, 3-3).

«В концовке мы ошиблись, пропустили гол. Играли более-менее, удаления подвели. Ничего, готовимся к седьмой встрече. В моменте с незасчитанным голом получилось, как получилось. Наверное, я залез чуть пораньше в офсайд, поэтому не засчитали.

Седьмой матч отличается от других тем, что нет права на ошибку. Удаления? Где-то эмоции подвели, надо их контролировать. Постараемся меньше удаляться в следующем матче», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» в овертайме обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

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