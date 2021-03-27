Голкипер «Бостона» совершил кошмарную ошибку, после чего «Баффало» открыл счёт в матче
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» принимает «Баффало Сэйбрз» (0:1, идёт первый период).
На 2-й минуте встречи защитник «Брюинз» Коннор Клифтон получил удаление. Нападающий «клинков» Тейлор Холл вбросил шайбу в зону «мишек». Снаряд дошёл до ворот, где его подхватил голкипер «Бостона» Даниэль Владар, выехавший за ворота. Затем вратарь отдал передачу на партнёра, но сделал это неточно, вследствие чего шайба попала к форварду «Баффало» Сэму Райнхарту. Нападающий выехал из-за ворот, переложил снаряд на неудобную руку и послал его в сетку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Голкипер «Бостона» Туукка Раск пропустит два матча из-за травмы
Рекомендуем вам
- 27 марта 2021
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18
-
17:51
-
17:27
-
17:06
-
16:37
-
16:13
-
15:21
-
14:47
-
14:11
-
13:44
-
13:02
-
12:48
-
12:48
-
11:49
-
11:35
-
11:28
-
11:17
-
10:12
-
10:00
-
09:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам