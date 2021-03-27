Голкипер «Бостона» совершил кошмарную ошибку, после чего «Баффало» открыл счёт в матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» принимает «Баффало Сэйбрз» (0:1, идёт первый период).

На 2-й минуте встречи защитник «Брюинз» Коннор Клифтон получил удаление. Нападающий «клинков» Тейлор Холл вбросил шайбу в зону «мишек». Снаряд дошёл до ворот, где его подхватил голкипер «Бостона» Даниэль Владар, выехавший за ворота. Затем вратарь отдал передачу на партнёра, но сделал это неточно, вследствие чего шайба попала к форварду «Баффало» Сэму Райнхарту. Нападающий выехал из-за ворот, переложил снаряд на неудобную руку и послал его в сетку.

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