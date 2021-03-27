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Защитник «Флориды» Строльман прошёл процедуру драфта отказов

Защитник «Флориды» Строльман прошёл процедуру драфта отказов
Хоккей / НХЛ 0

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Антон Строльман прошёл процедуру драфта отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-4».

В среднем Строльман проводит на льду 19 минут и 5 секунд.

Его контракт будет действовать до конца следующего сезона. Его заработная плата составляет $ 5,5 млн в год.

Напомним, Строльман выступает за «Флориду» с 2019 года. Тогда защитник подписал трёхлетнее соглашение с «пантерами» на общую сумму $ 16,5 млн.

«Флорида» выставила на драфт отказов защитника Строльмана. Он получает $ 5,5 млн в год
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