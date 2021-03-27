КХЛ прокомментировала незасчитанный гол ЦСКА в матче с «Локомотивом»
КХЛ прокомментировала незасчитанный гол ЦСКА в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2 ОТ, 3-3).
«На 7-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды ЦСКА Андреем Светлаковым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот.
В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры» – нет гола», — говорится на официальном сайте лиги.
Напомним, в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» в овертайме обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки. Таким образом, «Локомотив» сравнял счёт в серии — 3-3.
Светлаков забил «Локомотиву», выйдя со скамейки штрафников. Гол отменили
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