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35 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» переиграть «Филадельфию». У Бучневича — «-1»

35 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» переиграть «Филадельфию». У Бучневича — «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Строум, Фокс) – 10:54' (5x4)   1:1 Патрик (Гостисбер, Кутюрье) – 32:52' (5x4)   2:1 Морен (Обе-Кюбель, Раффль) – 55:33' (5x5)

За «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад.

Нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин не набрал очков и завершил матч с нулевым показателем полезности. Форвард Павел Бучневич не отметился результативными действиями, его коэффициент полезности — «-1». Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 35 из 37 бросков.

В составе «Флайерз» забивали Нолан Патрик и Самуэль Морен.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не набрал очков и завершил матч с коэффициентом полезности «0».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» отправятся в Вашингтон, где 28 марта сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». «Флайерз» в гостях встретится с «Баффало Сэйбрз». Матч пройдёт в ночь с 29 на 30 марта (по московскому времени).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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