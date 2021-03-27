35 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» переиграть «Филадельфию». У Бучневича — «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
За «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад.
Нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин не набрал очков и завершил матч с нулевым показателем полезности. Форвард Павел Бучневич не отметился результативными действиями, его коэффициент полезности — «-1». Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 35 из 37 бросков.
В составе «Флайерз» забивали Нолан Патрик и Самуэль Морен.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не набрал очков и завершил матч с коэффициентом полезности «0».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» отправятся в Вашингтон, где 28 марта сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». «Флайерз» в гостях встретится с «Баффало Сэйбрз». Матч пройдёт в ночь с 29 на 30 марта (по московскому времени).
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