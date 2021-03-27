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Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан третьей звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан третьей звездой матча с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин признан третьей звездой матча. Вратарь отразил 35 из 37 бросков.

Первой звездой стал защитник «Филадельфии» Самуэль Морен, в активе которого победная шайба в этой встрече. Игрок обороны забил на 56-й минуте.

Вторая звезда — форвард «лётчиков» Нолан Патрик, забросивший первую шайбу своей команды в матче.

Отметим, что нападающие «Нью-Йорка» Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков. У Бучневича по итогам встречи показатель полезности «-1», у Панарина — «0».

35 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» переиграть «Филадельфию». У Бучневича — «-1»
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