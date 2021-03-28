Сорокина после четырёх пропущенных шайб сменил в воротах Варламов
В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Матч в воротах «Нью-Йорк Айлендерс» начал россиянин Илья Сорокин. Однако, он пропустил четыре шайбы и его во втором периоде заменил ещё один российский голкипер Семён Варламов. Но через две минуты после выхода на площадку, Варламов сам пропустил гол.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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