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Сорокина после четырёх пропущенных шайб сменил в воротах Варламов

Сорокина после четырёх пропущенных шайб сменил в воротах Варламов
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Матч в воротах «Нью-Йорк Айлендерс» начал россиянин Илья Сорокин. Однако, он пропустил четыре шайбы и его во втором периоде заменил ещё один российский голкипер Семён Варламов. Но через две минуты после выхода на площадку, Варламов сам пропустил гол.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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