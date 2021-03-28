«Питтсбург» обыграл «Айлендерс». Сорокин и Варламов пропустили шесть голов на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3

В составе победителей -ет-трик оформил Брайан Раст и ещё по разу отличились Фредерик Годро, Эван Родригес, Сидни Кросби. За «Айлендерс» забивали Мэтью Барзал, Энтони Бовиллье и Джордан Эберле. Голкипер Илья Сорокин пропустил четыре гола. Во втором периоде его заменил Семён Варламов, на счету которого две пропущенные шайбы.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.