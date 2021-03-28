«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», одержав 4-ю победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:1 и одержал четвёртую победу подряд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Рокко Гримальди и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 14.21 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Чикаго» единственный гол забил Пиус Зутер. Защитник Никита Задоров за 19.02 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

«Предаторз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блэкхоукс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 29 марта команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 31 марта и 2 апреля примет «Даллас Старз», а «Чикаго» в эти же даты дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз».