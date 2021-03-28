«Рейнджерс» обменяли Лемье в «Лос-Анджелес» на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2021

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз» произвели обмен, сообщается на официальном сайте клуба из Нью-Йорка. В результате сделки «короли» получили форварда Брендана Лемье в обмен на право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ 2021 года.
В нынешнем сезоне 25-летний канадец провел 31 матч в НХЛ, в которых набрал 7 (2+5) очков при нейтральном показателе полезности и 59 минутах штрафного времени. В среднем за матч Брендан проводил на льду 10 минут 13 секунд, в основном выходя в четвёртом звене.
Лемье выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-2018/2019. Нападающий был обменян в команду из «Виннипег Джетс» на форварда Кевина Хейза. В минувшем сезоне Лемье принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив шесть шайб и отдав 12 результативных передач при полезности «-14».
- 28 марта 2021
-
07:16
-
07:00
-
06:41
-
06:27
-
06:20
-
06:13
-
05:52
-
05:34
-
04:43
-
04:32
-
03:57
-
03:32
-
01:15
- 27 марта 2021
-
23:43
-
23:13
-
23:08
-
22:33
-
22:32
-
22:18
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18