«Рейнджерс» обменяли Лемье в «Лос-Анджелес» на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2021

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз» произвели обмен, сообщается на официальном сайте клуба из Нью-Йорка. В результате сделки «короли» получили форварда Брендана Лемье в обмен на право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ 2021 года.

В нынешнем сезоне 25-летний канадец провел 31 матч в НХЛ, в которых набрал 7 (2+5) очков при нейтральном показателе полезности и 59 минутах штрафного времени. В среднем за матч Брендан проводил на льду 10 минут 13 секунд, в основном выходя в четвёртом звене.

Лемье выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-2018/2019. Нападающий был обменян в команду из «Виннипег Джетс» на форварда Кевина Хейза. В минувшем сезоне Лемье принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив шесть шайб и отдав 12 результативных передач при полезности «-14».