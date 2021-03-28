Мэттьюс опередил Макдэвида в снайперской гонке, отрыв американца от Овечкина — пять шайб
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.
Автором победного гола стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ. Благодаря заброшенной шайбе американский форвард опередил капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (21) в снайперской гонке лиги. Третье место в гонке снайперов делят финский форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль (по 19 шайб).
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин располагается на седьмом месте в зачёте лучших снайперов сезона, имея на своём счету 17 точных бросков. Овечкин отстаёт от Мэттьюса на пять голов.
Овечкин забил 10 голов в последних 10 матчах. До этого он забросил семь шайб в 19 играх
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
07:16
-
07:00
-
06:41
-
06:27
-
06:20
-
06:13
-
05:52
-
05:34
-
04:43
-
04:32
-
03:57
-
03:32
-
01:15
- 27 марта 2021
-
23:43
-
23:13
-
23:08
-
22:33
-
22:32
-
22:18
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам