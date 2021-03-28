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Мэттьюс опередил Макдэвида в снайперской гонке, отрыв американца от Овечкина — пять шайб

Мэттьюс опередил Макдэвида в снайперской гонке, отрыв американца от Овечкина — пять шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

Автором победного гола стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ. Благодаря заброшенной шайбе американский форвард опередил капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (21) в снайперской гонке лиги. Третье место в гонке снайперов делят финский форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль (по 19 шайб).

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин располагается на седьмом месте в зачёте лучших снайперов сезона, имея на своём счету 17 точных бросков. Овечкин отстаёт от Мэттьюса на пять голов.

Овечкин забил 10 голов в последних 10 матчах. До этого он забросил семь шайб в 19 играх
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