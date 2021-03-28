Труба — о поражении: Шестёркин сыграл великолепно и сделал сейвы, необходимые для победы
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:2) оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина.
«Он сыграл великолепно и определённо совершил множество больших спасений. Игорь сделал те сейвы, которые необходимы вратарю, чтобы победить в матче. Сегодня он выполнил свою работу», — приводит слова Трубы журналистка Молли Уолкер.
Российский голкипер «синерубашечников» признан третьей звездой матча. Вратарь отразил 35 из 37 бросков. Первой звездой стал защитник «Филадельфии» Самуэль Морен, в активе которого победная шайба в этой встрече. Игрок обороны отличился на 56-й минуте, записав на свой счёт первый гол за карьеру в НХЛ.
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