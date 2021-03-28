«Аризона» разгромила «Сан-Хосе», «Виннипег» уступил «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фил Кессел (3) и Клейтон Келлер. Российский защитник Илья Любушкин за 15.54 на площадке дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Голкипер Иван Просветов участия в матче не принимал. Защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 17.27 на льду результативных действий не совершил.

Следующий матч 1 апреля «Аризона» проведёт на выезде с «Колорадо», а «Сан-Хосе» 30 марта и 1 апреля примет «Миннесоту».

В другом матче игрового дня «Калгари Флэймз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:2. В составе победителей голы забили Джош Ливо, Марк Джордано, Эндрю Манджапане и Сэм Беннетт. Защитник Никита Нестеров заработал показатель полезности «+1». В составе «Джетс» шайбы забросили Мэйсон Эпплтон и Логан Стэнли.

Следующий матч 30 марта команды проведут между собой, затем «Калгари» 1 апреля на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Виннипег» 1 и 3 апреля примет «Торонто».