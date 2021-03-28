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«Аризона» разгромила «Сан-Хосе», «Виннипег» уступил «Калгари»

«Аризона» разгромила «Сан-Хосе», «Виннипег» уступил «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фил Кессел (3) и Клейтон Келлер. Российский защитник Илья Любушкин за 15.54 на площадке дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Голкипер Иван Просветов участия в матче не принимал. Защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 17.27 на льду результативных действий не совершил.

Следующий матч 1 апреля «Аризона» проведёт на выезде с «Колорадо», а «Сан-Хосе» 30 марта и 1 апреля примет «Миннесоту».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Келлер – 25:49' (5x5)   2:0 Кессел (Экман-Ларссон, Келлер) – 34:16' (5x4)   3:0 Кессел (Дворак, Голигоски) – 54:03' (5x5)   4:0 Кессел (Келлер, Шмальц) – 57:28' (en)

В другом матче игрового дня «Калгари Флэймз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:2. В составе победителей голы забили Джош Ливо, Марк Джордано, Эндрю Манджапане и Сэм Беннетт. Защитник Никита Нестеров заработал показатель полезности «+1». В составе «Джетс» шайбы забросили Мэйсон Эпплтон и Логан Стэнли.

Следующий матч 30 марта команды проведут между собой, затем «Калгари» 1 апреля на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Виннипег» 1 и 3 апреля примет «Торонто».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Ливо (Монахан) – 17:13' (5x5)   2:0 Джордано (Годро, Линдхольм) – 19:14' (5x4)   2:1 Эпплтон (Копп) – 20:34' (5x5)   2:2 Стэнли (Коннор, Томпсон) – 26:19' (5x5)   3:2 Манджапане (Ханифин, Танев) – 40:49' (5x5)   4:2 Беннетт (Нордстрём, Баклунд) – 47:48' (5x5)
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