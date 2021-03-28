Дубник — о засчитанном голе Кессела: думаю, что это шутка

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник удивился решению арбитров засчитать гол в его ворота нападающего «Аризоны Койотс» Фила Кессела. Нападающий «койотов» забросил третью шайбу своей команды за 5.57 минут до сирены. «Сан-Хосе» запросил видеопросмотр на игру в площади ворот и помеху вратарю, но гол был засчитан.
«Я думаю, что это шутка», — приводит слова Дубника клубный журналист Шэнг Пенг в своём «твиттере».
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Напомним, что очередной матч регулярного чемпионата НХЛ проходил на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле. Победу одержал клуб из Аризоны. Встреча завершилась со счётом 4:0. Кессел оформил натуральный хет-трик, забросив вторую, третью и четвёртую шайбы команды в матче.
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