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Дубник — о засчитанном голе Кессела: думаю, что это шутка

Дубник — о засчитанном голе Кессела: думаю, что это шутка
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник удивился решению арбитров засчитать гол в его ворота нападающего «Аризоны Койотс» Фила Кессела. Нападающий «койотов» забросил третью шайбу своей команды за 5.57 минут до сирены. «Сан-Хосе» запросил видеопросмотр на игру в площади ворот и помеху вратарю, но гол был засчитан.

«Я думаю, что это шутка», — приводит слова Дубника клубный журналист Шэнг Пенг в своём «твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, что очередной матч регулярного чемпионата НХЛ проходил на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле. Победу одержал клуб из Аризоны. Встреча завершилась со счётом 4:0. Кессел оформил натуральный хет-трик, забросив вторую, третью и четвёртую шайбы команды в матче.

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