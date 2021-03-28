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Тайсон Бэрри забил эффектный гол после передачи из-за ворот от Драйзайтля

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

Защитник «Эдмонтона» Тайсон Бэрри забил третью шайбу своей команды под занавес второго периода. Бэрри получил передачу от немецкого форварда Леона Драйзайтля. 29-й номер «нефтяников» вошёл в зону соперника и из-за ворот вырезал передачу на пятачок, откуда её в одно касание мимо вратаря отправил Тайсон.

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Для 29-летнего защитника данная шайба стала пятой в нынешнем сезоне. В 35 матчах регулярки Бэрри забил пять шайб и отдал 27 результативных передач, набрав 32 очка при показателе полезности «+10». Драйзайтль в 35 матчах забросил 19 шайб, отдал 34 результативные передачи, набрал 53 очка при показателе полезности «+23»

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Матч пройдет 30 марта в 2:00 (мск). Команды сыграют на «Скотиабанк-Арена» в Торонто.