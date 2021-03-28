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«Монреаль» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром и снайпером NCAA Кофилдом

«Монреаль» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром и снайпером NCAA Кофилдом
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта новичка с форвардом Коулом Кофилдом. Соглашение рассчитано на три сезона.

20-летний американец был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ-2019 под общим 15-м номером. В нынешнем сезоне он выступал за университет Висконсина в NCAA, набрав 52 (30+22) очка в 31 матче. Его показатели по голам и очкам – лучшие в студенческом чемпионате.

В 2019 году Кофилд стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира, повторив при этом рекорд российского нападающего Александра Овечкина по заброшенным шайбам за один турнир (14). В этому году выиграл молодёжный чемпионат мира вместе со сборной США, набрав 5 (2+3) очков в семи матчах турнира.

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