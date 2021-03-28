Тротц: слишком много пассажиров. Ни один игрок не сделал достаточно, включая Сорокина

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц раскритиковал команду за поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:6). В стартовом составе «островитян» начинал матч российский голкипер Илья Сорокин.
«Мы играли недостаточно хорошо. У нас было слишком много пассажиров. Ни один игрок не сделал достаточно, включая Илью Сорокина и всех остальных. Мы просто сделали недостаточно», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.
Россиянин пропустил четыре шайбы после девяти бросков соперника и был заменён на Семёна Варламова. Тот справился с 10 бросками из 11. Таким образом, Сорокин не смог повторить лучшее достижение по продолжительности победной серии для вратарей-новичков в ХХI веке, которое принадлежит Джордану Биннингтону («Сент-Луис», 2018/2019) и Каапо Кяхкенену («Миннесота», 2020/2021) – по девять побед.
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