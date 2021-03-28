Сидни Кросби вышел на третье место в истории НХЛ по очкам в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс»

Сидни Кросби вышел на третье место в истории НХЛ по очкам в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс». В сегодняшнем матче канадец забросил шайбу и отдал одну результативную передачу, а его команда добилась итоговой победы. Благодаря сегодняшнему результативному матчу, Кросби сумел обойти члена Зала хоккейной славы Марка Рекки и выйти на третье место в Национальной хоккейной лиге. Впереди Кросби теперь многолетний капитан «пингвинов» Марио Лемье и Яромир Ягр.

Кросби набрал 122 очка в матчах против «островитян». Отставание от Марио Лемье составляет 9 очков. Ещё в 33 очках впереди Яромир Ягр.

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч пройдет 30 марта в 2:00 (мск). Команды сыграют на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге, США.