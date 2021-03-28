Пасиоретти вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в овертаймах в одном сезоне

Форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти вышел на пятое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в овертаймах матчей в одном сезоне.
Впереди американского форварда остаются Стивен Стэмкос (5 шайб в сезоне 2011/2012), Джонатан Тэйвз (5 шайб в сезоне 2015/2016), Алекс Гальченюк (5 шайб в сезоне 2016/2017) и Брэд Маршан (5 шайб в сезоне 2017/2018). На счету Пасиоретти 4 точных броска.
Вегас одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 OT. Благодаря победе в сегодняшнем матче, «Вегас Голден Найтс» прошёл «Колорадо Эвеланш» в борьбе за первую строчку Западного Дивизиона. Помимо Пасиоретти, шайбами в составе победителей отметились Алек Мартинес и Уильям Каррье. В составе «Колорадо» шайбы забросили Йоонас Донской и Девон Тэйвз.
В следующем матче «Вегас» на домашней арене примет «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоится 30 марта на «Ти-Мобайл Арене» (Парадайс, США)
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